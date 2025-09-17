Появилась переписка подозреваемого в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка 22-летнего Тайлера Робинсона с его любовником-трансгендером, с которым он жил в одной комнате и чьё имя не раскрывается.

Переписку, которую партнер Кирка показал следователям, публикует ВВС.

В ней Робинсон признался в убийстве.

Приводим эту переписку полностью.

Робинсон: Брось то, что делаешь, посмотри под мою клавиатуру.

[Когда сожитель посмотрел под клавиатуру, там якобы была записка со словами: "У меня была возможность устранить Чарли Кирка, и я собираюсь это сделать."]

Сожитель: Что?????????????? Ты шутишь, да???

Робинсон: Я всё ещё в порядке, любовь моя, но застрял в Ореме ещё ненадолго. Не должно быть долго, пока я не смогу вернуться домой, но мне надо забрать свою винтовку. Честно говоря, я надеялся сохранить это в секрете до моей старости. Мне жаль, что втягиваю тебя.

Сожитель: Ты не тот, кто это сделал, да???

Робинсон: Это я, извини.

Сожитель: Я думал, их поймали?

Робинсон: Нет, они задержали какого-то сумасшедшего старика, а потом допрашивали кого-то в похожей одежде. Я собирался забрать винтовку из тайника вскоре после этого, но большую часть той стороны города заблокировали. Тихо, почти можно выбраться, но там один автомобиль мешается.

Сожитель: Почему?

Робинсон: Почему я это сделал?

Сожитель: Да.

Робинсон: Мне надоела его ненависть. С некоторой ненавистью нельзя договориться.

Робинсон: Если мне удастся тайно забрать винтовку, я не оставлю доказательств. Попытаюсь снова её достать, надеюсь, они уже ушли. Я ничего не видел о том, что её нашли.

Сожитель: Как долго ты это планировал?

Робинсон: Чуть больше недели, полагаю. Я могу подойти близко к ней, но прямо рядом припаркована патрульная машина. Думаю, они уже обыскали то место, но не хочу рисковать.

Робинсон: Жалею, что не вернулся и не забрал её, как только добрался до машины… Боюсь, что сделает мой старик, если я не принесу винтовку деда… Даже не знаю, был ли там серийник, но по нему меня бы не привязали. Боюсь отпечатков — мне пришлось оставить её в кустах, где я переоделся. Не было возможности или времени взять её с собой… Возможно, придётся её бросить и надеяться, что отпечатков не найдут. Как [нецензурное] я объясню потерю дедовой винтовки старому…

Робинсон: Единственное, что я оставил, — винтовка, завернутая в полотенце…

Робинсон: Помнишь, как я гравировал пули? Эти [нецензурное] сообщения в основном большой мем, если я увижу "Notices, bulges, OwO what’s this?" (мемная фраза, связанная с ролевыми играми и фурри-сообществом - Ред.) на Fox News, у меня может случиться инсульт, ладно, мне придётся её оставить, это действительно [нецензурное] отвратительно… Судя по сегодняшнему дню, думаю, дедова винтовка справилась неплохо, не знаю. Думаю, у прицела был ценник в $2k.

Робинсон: Удали этот разговор.

Робинсон: Мой отец хочет фото винтовки… Он говорит, что дед хочет знать, у кого что, федералы выпустили фото винтовки, и она очень узнаваема. Он сейчас звонит мне, не отвечает.

Робинсон: С тех пор как Трамп пришёл к власти, [мой отец] стал твёрдо MAGA.

Робинсон: Я собираюсь сдаться добровольно, один из моих соседей здесь — заместитель шерифа.

Робинсон: Ты — всё, о чём я беспокоюсь, любовь моя.

Сожитель: Я гораздо больше беспокоюсь о тебе.

Робинсон: Не говори с прессой, пожалуйста. Не давай интервью и не делай никаких комментариев. Если какие-то полицейские будут задавать тебе вопросы, проси адвоката и молчи.

Напомним, власти США будут добиваться смертного приговора для Робинсона.

Ранее СМИ сообщали, что стрелок мог совершить преступление из-за симпатии к соседу-трансгендеру, с которым жил.