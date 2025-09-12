Сооснователь Telegram Павел Дуров назвал смерть консервативного активиста Чарли Кирка атакой на свободу слова.

Соответствующая публикация появилась в англоязычном телеграм-канале IT-бизнесмена.

"Смерть Чарльза Кирка – это посягательство на свободу слова. Он боролся за открытую дискуссию, и враги истины ненавидели его за это. Свобода слова подвергается нападкам во всём мире. Как только свобода слова теряется, все остальные свободы вскоре уходят за ней. Мы должны продолжить миссию Чарли по её защите", – заявил Дуров.

Ранее Павел Дуров написал завещание считая, что может нажить себе опасных врагов в ходе борьбы за свободу слова.

"Я скорее лучше умру, чем стану чьим-либо активом. Люди <...> мало что знают о моём жизненном пути – о том, чем я занимался до Telegram, какую роль "ВКонтакте" и Telegram сыграли в защите свободы слова и частной жизни в Восточной Европе", – сказал бизнесмен.

Напомним, по подозрению в убийстве Чарили Кирка в США задержан 22-летний мужчина из Юты.

По данным СМИ, молодой человек признался в содеянном родственнику, после чего тот обратился в полицию.