Последний пост в соцсети Х гражданского активиста и сторонника Дональда Трампа Чарли Кирка накануне убийства посвящен зарезанной в американском метро украинской беженке Ирине Заруцкой.

"Если мы хотим перемен, то на 100% необходимо политизировать бессмысленное убийство Ирины Заруцкой, потому что именно политика позволила дикому монстру с 14 предыдущими преступлениями оставаться на свободе и выйти на улицу, чтобы убить её", - написал Кирк, имея в виду решение судьи выпустить убийцу на волю незадолго до нового преступления. Трамписты называют подобную практику следствием мягкой политики Демократической партии в отношении преступности.

Также в одном из подкастов накануне смерти Кирк утверждал, что убийство украинки имеет расовую подоплеку.

"Это было одно из самых бессмысленных убийств, о которых я знаю. Она (жертва - Ред.) никак не взаимодействовала с убийцей, она сидела, занмалась своими делами, а он вытаскивает нож и решает зарезать ее. Я не люблю политизировать подобные ситуации, но сейчас это просто необходимо сделать. По нашей информации, убийца сказал: "Я достал эту белую девушку". Нападавший делал акцент на её расе в своем рассказе о ситуации. И мы это знаем", - говорил Кирк.

Тем временем Белый дом официально обвинил Демократическую партию США в поддержке преступности после убийства Кирка.

"Демократы - за преступность", - пост с таким утверждением опубликовали соцсети американской администрации.

Напомним, Кирка застрелил снайпер во время его выступления в одном из университетов.

Мы анализировали возможные последствия этого события.