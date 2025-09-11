Президент США Дональд Трамп записал видеообращение по поводу убийства правоконсервативного активиста Чарли Кирка.

Обращение Трампа распространили телеграм-каналы.

"Я полон скорби и гнева в связи с гнусным убийством Чарли Кирка в университетском кампусе в Юте. Чарли вдохновил миллионы, и сегодня все, кто его знал и любил, едины в шоке и ужасе. Чарли был патриотом, посвятившим свою жизнь делу открытых дебатов и стране, которую он так любил - Соединённым Штатам Америки", - заявил президент США.

Также Трамп приказал приспустить американские флаги.

Между тем в Сети появилось видео с убийцей Чарли Кирка на крыше здания, откуда он стрелял. Снайпер до сих пор не найден.

Напомним, в ходе мероприятия в университете в штате Юта в Кирка стрелял снайпер. Пуля попала политику в область шеи. На месте началась паника, часть кампуса была перекрыта, Кирка доставили в больницу, где он и скончался. Ему был 31 год.

Мы писали о том, что Кирка критиковали власти Украины. Сторонника Трампа обвиняли в "распространении на Западе тезисов российской пропаганды".