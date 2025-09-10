За несколько секунд до покушения трампист Чарли Кирк отвечал на вопросы о трансгендерах – массовых убийцах в США.

Об этом сообщает американский телеканал CNN, приводя фрагмент диалога с пострадавшим.

"Вы знаете, сколько трансгендерных американцев за последние 10 лет устраивали массовые расстрелы?" – задали вопрос из публики.

"Слишком много", – ответил Кирк.

Тот же собеседник уточнил, что таких случаев было пять, и задал следующий вопрос – знает ли Кирк, сколько всего массовых убийц было в Америке за последние 10 лет.

"Считать с бандитскими разборками или без?" – переспросил Кирк и через несколько секунд получил пулю в шею.

Напомним, в конце прошлого месяца трансгендер-антисемит устроил массовый расстрел в школе Миннеаполиса США.

На оружии, которое злоумышленник фотографировал перед осуществлением теракта, были надписи "6 миллионов (убитых в Холокосте евреев) недостаточно", "Израиль должен пасть", а также призыв убить президента США Дональда Трампа.

Ранее мы публиковали фрагмент интервью, где Чарли Кирк назвал тех, кому выгодна война в Украине и призвал не считать врагом Россию.