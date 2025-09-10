На сторонника президента США Дональда Трампа и консервативного активиста Чарли Кирка покушался демократ.

Об этом сообщает телеканал Fox News.

По предварительной информации, покушение на Чарли Кирка совершил Майкл Маллинсон - член Демократической партии в штате Юта.

Тем временем в соцсетях появились сообщения о смерти Чарли Кирка, но американский журналист Гленн Бек опровергает эту информацию и пишет, что состояние политика удалось стабилизировать.

Напомним, университет Юты подтвердил, что в ходе мероприятия в учебном учреждении в Кирка стрелял снайпер. Политик получил тяжёлое ранение в шею и был госпитализирован. Мы публиковали видео момента выстрела в Кирка.

Ранее мы писали, что трансгендер-антисемит устроил массовый расстрел в школе крупнейшего города американского штата Миннесота, убив двух детей восьми и десяти лет.

А весной в Пенсильвании был задержан мужчина, призывавший убить Трампа и его окружение.

