На Чарли Кирка покушался демократ. Американский журналист отрицает слухи о смерти сторонника Трампа
На сторонника президента США Дональда Трампа и консервативного активиста Чарли Кирка покушался демократ.
Об этом сообщает телеканал Fox News.
По предварительной информации, покушение на Чарли Кирка совершил Майкл Маллинсон - член Демократической партии в штате Юта.
Тем временем в соцсетях появились сообщения о смерти Чарли Кирка, но американский журналист Гленн Бек опровергает эту информацию и пишет, что состояние политика удалось стабилизировать.
Напомним, университет Юты подтвердил, что в ходе мероприятия в учебном учреждении в Кирка стрелял снайпер. Политик получил тяжёлое ранение в шею и был госпитализирован. Мы публиковали видео момента выстрела в Кирка.
Ранее мы писали, что трансгендер-антисемит устроил массовый расстрел в школе крупнейшего города американского штата Миннесота, убив двух детей восьми и десяти лет.
А весной в Пенсильвании был задержан мужчина, призывавший убить Трампа и его окружение.
