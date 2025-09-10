В США совершено покушение на местного консервативного активиста и сторонника президента Дональда Трампа Чарли Кирка.

Университет Юты подтвердил, что в ходе мероприятия в учебном учреждении в Кирка стрелял снайпер. Мужчина, совершиший покушение на активиста, задержан, сообщают американские издания.

Крик получил тяжёлое ранение в шею и был госпитализирован. Жив он или нет на данный момент неизвестно.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал молиться за Кирка.

Ранее трансгендер-антисемит, при зывавший убить Трампа, устроил массовый расстрел в школе Миннеаполиса в США.

На оружии, которое злоумышленник фотографировал перед осуществлением теракта, были надписи "6 миллионов (убитых в Холокосте евреев) недостаточно" а также "Израиль должен пасть"

Перед этим в Пенсильвании был задержан мужчина, призывавший убить Трампа и его окружение.

"Нам просто нужно начать убивать людей, Трампа, Илона, всех глав агентств, назначенных Трампом, и всех, кто стоит на пути <...>", – заявлял задержанный.