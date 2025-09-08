Подозреваемый в убийстве народного депутата Андрея Парубия 52-летний Михаил Сцельников считает, что расстрелов граждан в Буче под Киевом россиянами в марте 2022-го не было, а 60 человек в Краматорске 8 апреля того же года убила украинская ракета.

Об этом он рассказывал в интервью российскому блогеру в первый год войны, кадры стрима опубликовал Ютуб-канал "Телевидение Торонто".

В ноябре 2022 года Сцельников во время эфира у россиянина заявил, что это Украина, а не Россия нанесла ракетный удар по вокзалу в Краматорске.

"То, что вы говорите, я прекрасно знаю – откуда ракета и что это за ракета. Логично, что это, скорее всего, была наша ракета", – говорит на стриме Сцельников.

Также он поддержал распространенную в РФ версию о том, что убийств гражданских лиц в Буче не было, а это постановка украинских властей.

"Я сначала внимательно послушал наших, посмотрел видео, потом послушал ваших. Наши говорят, что вот пришли россияне, гражданских людей убили. Россияне говорят, что нет-нет-нет, они отходили и все было окей, это потом свозили трупы. Может, человек от ковида умер или от туберкулеза. Руки связали и положили", – предположил Сцельников.

Ранее мы рассказывали, что говорят о Сцельникове львовяне.

Напомним, мужчина на суде по избранию меры пресечения признался в убийстве Парубия, заявив, что это была его "личная месть украинской власти".