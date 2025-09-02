Сыном подозреваемого в убийстве экс-спикера Верховной Рады и народного депутата от партии "Европейская солидарность" Андрея Парубия львовянина Михаила Сцельникова действительно был пропавший без вести военный Михаил-Виктор Сцельников с позывным Лемберг.

Эту информацию в комментарии украинским изданиям подтвердила бывшая жена подозреваемого Елена Черненькая.

Также она заявила, что ни сын, ни она с задержанным связей не поддерживали.

"Новости из суда по делу об убийстве Андрея Парубия шокировали нашу семью. Важно, чтобы память о Михаиле в этой ситуации не была искажена", - сказала Елена.

Между тем народный депутат ("Евросолидарность") Николай Княжицкий сообщил, что Парубий в 2022 году служил в одном подразделении с сыном подозреваемого в его убийстве.

"Я видел и самого Михаила (пропавшего без вести сына подозреваемого Михаила Сцельникова – Ред.). Они с группой львовян приехали тогда в 206-й батальон добровольцами. Батальон формировали в штабе нашей партии на Лаврской. Мы все, депутаты "ЕС", записались туда в начале. Там же был и Андрей Парубий", - написал Княжицкий в Фейсбуке.

Он также утверждает, что знаком с бывшей женой подозреваемого, и что Михаил Сцельников ушел из семьи 27 лет назад. Поэтому Княжицкий считает его "идеальным объектом для вербовки и сценария".

Напомним, сегодня Сцельников на суде признался в убийстве Парубия, заявив, что это была его "личная месть украинской власти". По его словам, он хочет поскорее получить приговор и отправиться в РФ по обмену, чтобы найти тело сына. Сцельников добавил, что РФ его телом не шантажировала, и с ее представителями он не общался.

В прокуратуре не стали опровергать слова Сцельникова о том, что он не работал на Россию и не был жертвой шантажа спецслужб РФ. И заявили, что он им говорил то же самое, что и в суде.

В то же время в полиции продвигают "российский след" и настаивают на кураторе, который готовил убийце Парубия побег за границу.

Подробнее о том, что означают заявления подозреваемого в убийстве Парубия, мы писали в отдельном материале.