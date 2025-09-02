Погибший на войне с РФ сын Михаила Сцельникова подозреваемого в убийстве нардепа Андрея Парубия мог работать программистом во Львове.

Упоминания о гибели молодого мужчины, который подходит под описание, встречаются в соцсети Фейсбук.

Так, Михаил-Виктор Сцельников (отчество – Михайлович) пропал без вести в мае 2023 года, о чем писала в соцсетях его мать Елена Чернинская, редактор и писательница из Львова.

Чернинькая даже написала про него книгу, которая называется "Лемберґ. Мамцю не плач". "Лемберг" - это был его позывной в ВСУ.

А в ІТ-компании TurnKey Lender из Львова, где работал Сцельников-младший, сообщали о его гибели.

В армии молодой человек имел позывной "Лемберг". Он пропал без вести под Бахмутом.

Известно также, что за день до российского вторжения 2022 года им была подана петиция с призывом ввести визовый режим с РФ – она набрала 101 голос.

Напомним, сегодня Сцельников на суде признался в убийстве Парубия, заявив, что это была его "личная месть украинской власти". По его словам, он хочет поскорее получить приговор и отправиться в РФ по обмену, чтобы найти тело сына. Но говорит, РФ его телом не шантажировала и с ее представителями он не общался.

Ранее следствие усомнилось в показаниях задержанного относительно заказа покушения на украинского политика от спецслужб РФ.