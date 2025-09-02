Следствие скептически относится к показаниям подозреваемого в убийстве Андрея Парубия львовянина, который заявил, что согласился убить политика после общения с российскими спецслужбами о погибшем на войне сыне.

Об этом "Стране" сообщили источники в правоохранительных органах.

Они говорят, что необходимо выяснить – не пытается ли подозреваемый таким образом себя представить жертвой шантажа российских спецслужб, в то время как на самом деле он руководствовался либо корыстным мотивом (получил за убийство деньги), либо идеологическим (ненависть к Парубию как к одному из видных деятелей националистического движения).

Если мотив корыстный, то нужно установить – действительно ли киллер получил заказ от российских спецслужб либо от кого-то другого.

Впрочем, по мнению источников в следствие, российская версия будет приоритетной в любом случае.

Прокурор Львовщины Николай Мерет подписал львовянину подозрение по двум статьям ч.1 ст. 115 и ч.1 ст. 296 УК Украины – за умышленное убийство и незаконное хранение оружия. Сама формулировка и часть первая статьи 115 говорят о том что доказательствами о совершении убийства на заказ (квалифицируется по ч.2 ст. 115) на сегодняшний день следствие пока не располагает. По нынешней квалификации ему грозит максимум до 15 лет тюрьмы.

Также на данный момент не предъявлено ему пока и подозрение по статье 111 УК – госизмена. Что также было бы сделано, если б уже были подтверждения работы подозреваемого на РФ.

