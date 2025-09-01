Задержанный по подозрению в убийстве Андрея Парубия 52-летний житель Львова уже дал показания, говорящие о причастности РФ.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

"Сотрудники СБУ, полиции и Офиса Генерального прокурора считают, что в организации убийства народного депутата Андрея Парубия могут быть причастны российские спецслужбы. Соответствующую информацию правоохранители получили в ходе первоочерёдных следственно-оперативных мер с задержанным киллером", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее глава Управления СБУ по Львовской области Вадим Онищенко, отвечая на вопрос о российском следе, заявил, что "пока доказательной базы в рамках производства нет" (на видео ниже).

При этом украинские СМИ утверждают, что спецслужбы РФ в течение года шантажировали львовянина, подозреваемого в убийстве Парубия, информацией о том, где находится тело его сына, погибшего на войне.

Об этом сообщает "5 канал" однопартийца Парубия Петра Порошенко со ссылкой на источники.

Такую же версию озвучивает и львовское издание "Высокий замок". По данным издания, в обмен на информацию о сыне россияне сказали мужчине убить "любого известного украинского политика", и он выбрал Парубия, потому что знал, где тот живёт.

Убийца тщательно готовился к "заданию" в течение года. Оружие ему, как сообщается, передали агенты РФ, преступник также пытался обеспечить себе пути отхода, для этого у него было три машины, которые правоохранители засекли по камерам наблюдения.

Киллера отследили ещё в дороге, но задерживать на трассе не рискнули, а довели до Хмельницкой области, где он поселился в какой-то квартире. Там его и задержали.

Сообщается, что мужчина уже признался в убийстве Парубия, он "довольно разговорчив, много рассказывает следователям о преступлении". Сказал, что пистолет и мобильный телефон выбросил в водоём, а в Винниковском лесу сжёг одежду.

В полиции также отметили, что подозреваемый "имел определённые обстоятельства, при которых он совершил это убийство".

