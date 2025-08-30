Украина должна "ответить симметрично" на убийство экс-спикера Верховной Рады и народного депутата (партия "Евросолидарность") Андрея Парубия.

Об этом заявил народный депутат и секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко в эфире телеканала "Дождь".

Убив бывшего спикера Рады, Россия, по его мнению, "открыла новый этап войны, когда она на первых лиц государства покушается и уничтожает с помощью терактов".

"Я считаю, что Украина должна принять для себя решение, как она будет отвечать на эти теракты. Никто уже не находится в безопасности. Поэтому это может быть новым этапом войны для уничтожения институций и на территории Российской Федерации в том числе. В зависимости от того, какие решения будут приняты нашим руководством", - сказал Костенко.

Между тем полиция пока не нашла стрелявшего в Парубия, заявили на брифинге ведомства.

Личность стрелка также пока не установлена.

В полиции отмечают, что преступление очень тщательно готовилось.

Напомним, сегодня во Львове застрелили Андрея Парубия. В Сети появился видеоролик с моментом убийства. Произведя несколько выстрелов, стрелок скрылся с места преступления. Поиски убийцы продолжаются.

В партии "Евросолидарность" обвинили в организации убийства Россию и ее "пятую колонну" в Украине. Мы публиковали версии убийства Парубия, озвученные его соратниками.

О том, кто такой Андрей Парубий, которого сегодня убили во Львове и кто может за этим стоять, мы разбирались в отдельном материале.