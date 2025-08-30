"Страна" поговорила с несколькими соратниками Андрея Парубия по партии "Европейская солидарность", депутатом от которой он был с 2019 года.

Их главная версия - "рука Кремля": месть за активное участие в Майдане и за действия в 2014 году.

В то же время, некоторые собеседники не исключают и внутриполитической подоплёки убийства, напоминая, что "Андрей хорошо знал, как устраивать Майданы". То есть, намекая на то, что убийство можно быть связано с ожиданиями неких грядущих политических потрясений в стране.

Также источники рассказали, что в "Евросолидарности" Парубий, как и Александр Турчинов, держались в последнее время особняком.

В то же время уточняется, что отношения с лидером партии Петром Порошенко у них не были особо близкими.

Напомним, сегодня во Львове был убит экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

Затем в Сети появился видеоролик с моментом убийства депутата от партии "Евросолидарность" Парубия.

О том, кто такой Андрей Парубий, которого сегодня убили во Львове, и кто может за этим стоять мы писали в отдельном материале.

