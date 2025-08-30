В Сети появился видеоролик с моментом убийства экс-спикера Верховной Рады, депутата от партии Пета Порошенко "Европейская солидарность" Андрея Парубия.

На опубликованных кадрах можно заметить, как Парубий передвигается по одной из улиц Львова.

За его спиной в нескольких метрах начинает преследование человек в шлеме мотоциклиста и большой желтой сумкой(предположительно, доставки "Глово"). Пройдя несколько метров за Парубием он поднимает руку в которой находится пистолет, и открывает огонь.

Произведя несколько выстрелов, стрелок скрывается с места преступления, убегая в одном из направлений.

При этом партии "Европейская солидарность" в организации убийства обвинили Россию и ее "пятую колонну" в Украине.

"Мы связываем это убийство с его государственнической проукраинской позицией и считаем, что за этим жестоким преступлением может стоять наш исконный враг и террорист — Российская Федерация и её пятая колонна. Москва искренне ненавидела Парубия как одного из создателей современного украинского государства", - написала глава фракции "Евросолидарности" Ирина Геращенко.

МВД заявляет, что во Львове из-за убийства Парубия введен план-перехват "Сирена". Поиски киллера продолжаются.

Мэр города Андрей Садовой заявил, что в ходе операции "Сирена" во Львове останавливают автомобили для досмотра и проверки документов. В городе продолжает действовать план "перехват" из-за убийства Парубия.

О том, кто такой Андрей Парубий, которого сегодня убили во Львове, и кто может за этим стоять мы писали в отдельном материале.

