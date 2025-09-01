Президент Владимир Зеленский заявил о задержании подозреваемого в убийстве экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия. По его словам, подозреваемый уже дал первые показания.

Задержан 52-летний житель Львова, уточняет прокуратура.

Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что его задержали в Хмельницкой области. Он отметил, что через 24 часа после убийства полицейские и сотрудники СБУ уже вышли на прямой след стрелка, а через 36 часов – задержали.

В Нацполиции показали фото подозреваемого и заявили про российский след в убийстве.

"Мы знаем: это преступление неслучайно. В нем есть российский след. Перед законом будет отвечать каждый", - пишет глава полиции Иван Выговский.

Также он отметил, что убийца тщательно готовился к убийству.

"Он долго готовился, следил, планировал и наконец нажал на курок. Даже убедился, что жертва скончалась. А потом пытался скрыть следы - переоделся, избавился от оружия, пытался прятаться на Хмельнитчине", - добавил Выговский.

Напомним, 30 августа во Львове был убит Андрей Парубий. Киллер в форме курьера "Глово" стрелял в экс-спикера Рады 8 раз. После этого он положил пистолет в сумку и уехал на электровелосипеде. В Сети появился видеоролик с моментом убийства Парубия.

"Страна" разбирала главные версии убийства Андрея Парубия в отдельном материале.