"Стране" стали известны подробности о ходе расследования убийства бывшего спикера Верховной Рады и народного депутата от партии "Евросолидарность" Андрея Парубия.

По словам источника в правоохранительных органах, сейчас следствие сосредоточено на нескольких направлениях.

Первое - анализ информации с камер видеонаблюдения. По некоторым данным, киллер тщательно спланировал пути отхода, чтобы уехать с места через слепые зоны, которые не охватываются уличными камерами. Вероятно в одной из таких слепых зон он переоделся и спрятал электровелосипед и уже совсем в другой одежде ушел по маршруту отхода. При этом по тем фото и видео, которые уже публиковались, идентифицировать киллера невозможно - лицо полностью закрывал шлем.

Второе направление - попытка найти, каким образом киллер получил одежду курьера и электровелосипед. То, что он работал действительно в службе доставки - маловероятно (хотя эта версия также проверяется). Скорее всего, это было прикрытие. То есть киллер форму и электровелосипед либо купил, либо украл. Соответственно, проверяются как заявления о кражах этих вещей, так и объявления об их продаже.

Третье направление - проверка пользователей всех мобильных телефонов в месте совершения преступления, чтобы выявить возможные номера, которые были выключены накануне или сразу после совершения преступления.

Возможно таким способом удастся выявить если не киллера, то его сообщников, помогавших следить за Парубием.

Также проверяются сотни арендованных квартир на предмет того, снимали ли их ненадолго один или несколько приезжих, и, возможно, хозяева заметили рюкзак курьерской доставки у арендаторов.

Киллер либо его сообщники могли вести разведку и изучать заблаговременно маршруты и распорядок дня жертвы. Для этого убийца должен был поселиться где-то неподалеку.

Напомним, однопартиец Парубия, народный депутат Владимир Арьев заявил, что за полгода до убийства Парубий просил предоставить себе охрану, но ему было отказано.

Подробно о версиях убийства Парубия мы писали в отдельном материале.