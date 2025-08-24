На благоустройство места гибели украинской активистки Ирины Фарион во Львове хотят потратить больше двух миллионов гривен.

Власти Шевченковского района города обратились в горсовет с просьбой до конца выделить 2025 года 2,2 миллиона гривен для "обустройства общественного пространства" на улице Масарика, 3.

Комиссия финансов и планирования бюджета уже согласовала эту сумму.

"Это место в ужасном состоянии. Это газон с ямами, где ставят машины, а люди приходят и оставляют там цветы", – отметили на заседании.

Напомним, профессор Львовской политехники, экс-нардеп Ирина Фарион была убита 19 июля выстрелом в голову неподалеку от своего дома на Масарика, 3. Через шесть суток в Днепре полиция задержала подозреваемого в совершении покушения – Вячеслава Зинченко, вину которого доказали, кроме прочего, с помощью специально обученных собак.

Ранее глава Львовской ОВА призвал Зеленского посмертно присвоить Ирине Фарион звание Героя Украины.

