Во Львове хотят потратить больше двух миллионов гривен на облагораживание места убийства Ирины Фарион
На благоустройство места гибели украинской активистки Ирины Фарион во Львове хотят потратить больше двух миллионов гривен.
Власти Шевченковского района города обратились в горсовет с просьбой до конца выделить 2025 года 2,2 миллиона гривен для "обустройства общественного пространства" на улице Масарика, 3.
Комиссия финансов и планирования бюджета уже согласовала эту сумму.
"Это место в ужасном состоянии. Это газон с ямами, где ставят машины, а люди приходят и оставляют там цветы", – отметили на заседании.
Напомним, профессор Львовской политехники, экс-нардеп Ирина Фарион была убита 19 июля выстрелом в голову неподалеку от своего дома на Масарика, 3. Через шесть суток в Днепре полиция задержала подозреваемого в совершении покушения – Вячеслава Зинченко, вину которого доказали, кроме прочего, с помощью специально обученных собак.
Ранее глава Львовской ОВА призвал Зеленского посмертно присвоить Ирине Фарион звание Героя Украины.
