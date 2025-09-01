Во львовском соборе святого Юра прошла церемония отпевания экс-спикера Верховной Рады и народного депутата от партии "Европейская солидарность" Андрея Парубия, убитого в субботу, 30 августа.

Видео и фото с места отпевания опубликовал корреспондент "Страны".

На церемонию в храм пришли сотни людей - политики, соратники, друзья Парубия и местные жители, решившие почтить память погибшего.

Также на одном из снимков возле гроба Андрея Парубия - вдова Ульяна и дочка Ярина.

Напомним, Андрей Парубий был убит 30 августа во Львове. Киллер в форме курьера "Глово" стрелял в экс-спикера Рады 8 раз. После этого он положил пистолет в сумку и уехал на электровелосипеде. В Сети публиковали видеоролик с моментом убийства Парубия.

Сегодня президент Владимир Зеленский заявил о задержании подозреваемого в убийстве экс-спикера Рады. Задержан 52-летний житель Львова. Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что его задержали в Хмельницкой области.

СБУ заявила, что подозреваемый мужчина дал показания о причастности РФ.

Что известно о подозреваемом и его мотивах, мы писали в отдельном материале.

Также мы приводили главные версии убийства Андрея Парубия.