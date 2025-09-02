В прокуратуре не стали опровергать слова львовянина Михаила Сцельникова, застрелившего экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия, о том, что он не работал на Россию и не был жертвой шантажа спецслужб РФ. И заявили, что Сцельников им говорил то же самое, что и в суде.

Об этом сказал руководитель Львовской областной прокуратуры Николай Мерет.

"Вы же услышали, он только что сказал. Мы знаем то же самое, что и он вам сообщил. Про шантаж я вообще не знаю, откуда эта информация пошла. Нам он не давал такую информацию. Он нам, как и вам, сказал, что никакого шантажа не было", - заявил Мерет.

Также руководитель прокуратуры сообщил, что после убийства Парубия подозреваемый Сцельников на велосипеде уехал в лес, там сжег свою одежду и разобрал велосипед, который безуспешно пытался утопить в пруду. Рассказывать о дальнейших действиях подозреваемого он отказался. В СМИ была информация, что он использовал несколько авто, чтобы добраться до Хмельницкой области.

Напомним, сегодня Сцельников на суде признался в убийстве Парубия, заявив, что это была его "личная месть украинской власти". По его словам, он хочет поскорее получить приговор и отправиться в РФ по обмену, чтобы найти тело сына. Сцельников добавил, что РФ его телом не шантажировала, и с ее представителями он не общался.

Ранее следствие усомнилось в показаниях задержанного относительно заказа покушения на украинского политика от спецслужб РФ.

