Сегодня на суде львовянин Михаил Сцельников признался в убийстве экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия, заявив, что сделал это не по заказу российских спецслужб, а с целью личной мести украинской власти.



По словам подсудимого, Парубия в качестве жертвы он выбрал только потому, что знал, где тот живёт. Сцельников заявил, что при иных обстоятельствах убил бы кого-либо другого (например, экс-президента Петра Порошенко). Судя из выступления Сцельникова в суде, обвиняемый не делает различия между этими двумя политиками (оба – в оппозиции к президенту Владимиру Зеленскому) и представителями действующей власти.



За что именно он мстит властям страны, Сцельников не уточнил. Но из контекста его слов можно сделать вывод, что мстит он за своего сына, который пропал без вести в мае 2023 года под Бахмутом и был признан погибшим.

Сцельников также сказал, что хочет вынесения приговора, а затем пройти по обмену на украинских военнопленных и попасть в Россию, где он надеется найти тело своего сына.



Таким образом, обвиняемый полностью опроверг доминирующую в Украине версию о связи убийства Парубия с работой спецлужб РФ. Напомним, накануне сразу несколько украинских СМИ, со ссылкой на источники, написали, что задержанный якобы дал показания, что путём шантажа к совершению убийства политика его склонили российские спецслужбы, обещая взамен отдать тело сына. Ещё вчера мы писали, что такая версия не выглядит достоверной. И официально её никто не подтверждал. А сегодня в прокуратуре заявили, что вообще не знают, откуда показания Сцельникова попали в СМИ. Теперь же их опроверг и сам киллер.



Заявления Сцельникова для украинской власти крайне опасны, так как в среде общества они размывают "образ врага": исходя из позиции обвиняемого, мстить за смерть сына нужно не россиянам, а руководителям Украины (в том числе и прошлым), подразумевая, что они несут за сегодняшние смерти "главную ответственность". Данные тезисы РФ и некоторые местные оппозиционные силы уже давно продвигают в украинском обществе. Но резонансное убийство Андрея Парубия (одного из главных архитекторов-идеологов постмайданной Украины) и заявления Сцельникова на суде, к которым было приковано внимание всей страны, может этот сигнал значительно усилить и создать прецедент с далеко идущими последствиями.



Поэтому, вполне вероятно, следствие подвергнет сомнению слова Сцельникова о том, что он не контактировал с российскими спецслужбами. Заявят, что он сознательно скрывает этот факт, чтоб не утяжелять себе статью. Предположат, что он мог быть подвергнут психологической обработке со стороны ФСБ, где ему внушили, что отомстить за смерть сына можно, убив "кого-нибудь из украинской власти" и убедили львовянина, что именно Украина, а не Россия, виновна в нынешней войне и смертях.



Но связь с РФ нужно будет как-то доказать. Например, обнаружив переписку Сцельникова с россиянами (хотя, не исключено, что киллер уже уничтожил свой телефон). Либо побудив подсудимого изменить показания и признаться в сотрудничестве или хотя бы в контактах с РФ (хотя, после его сегодняшних заявлений, доверие к подобной перемене показаний уже подорвано). Поэтому, возможно, тему с заявлениями Сцельникова постараются как можно скорее приглушить в информационном пространстве, параллельно, попытавшись вернуться к версии о российском следе.