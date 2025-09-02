Несмотря на заявление подозреваемого в убийстве экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия львовянина Михаила Сцельникова о том, что он не сотрудничал со спецслужбами РФ, полиция продолжает продвигать "российский след" в этом деле.

Соответствующее заявление сделал заместитель главы Нацполиции и начальник криминальной полиции Андрей Небытов в эфире телемарафона.

Он сообщил о наличии "куратора", который должен был обеспечить киллеру пересечение границы.

"По состоянию на сегодняшний день мы не увидели сообщников непосредственно в Украине. Мы точно понимаем, что подозреваемый планировал выехать в Хмельницкую область, где должен был скрываться определенное время, но уже 1 сентября он ждал информации от своего куратора для незаконного пересечения госграницы", – заявил замглавы Нацполиции.

Напомним, сегодня Сцельников на суде признался в убийстве Парубия, заявив, что это была его "личная месть украинской власти". По его словам, он хочет поскорее получить приговор и отправиться в РФ по обмену, чтобы найти тело сына. Сцельников добавил, что РФ его телом не шантажировала, и с ее представителями он не общался.

Ранее следствие усомнилось в показаниях задержанного относительно заказа покушения на украинского политика от спецслужб РФ.

В то же время сегодня в прокуратуре не стали опровергать слова Сцельникова о том, что он не работал на Россию и не был жертвой шантажа спецслужб РФ. И заявили, что он им говорил то же самое, что и в суде.

Подробнее о том, что означают заявления подозреваемого в убийстве Парубия, мы писали в отдельном материале.