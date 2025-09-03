Подозреваемый в убийстве народного депутата Андрея Парубия, 52-летний львовянин Михаил Сцельников, общался со своим сыном Михаилом-Виктором.

Пользователи соцсетей обратили внимание на фото с выпускного и свадьбы Сцельникова-младшего, на которых он запечатлен с отцом.

Ранее нардеп Михаил Княжицкий заявлял, что Михаил Сцельников ушел из семьи 27 лет назад. Однако снимки свидетельствуют о том, что связей с сыном он не порвал и участвовал в его жизни.

О том, что отец и сын общались друг с другом до войны, ранее говорила и бывшая жена Сцельникова Елена Черненькая. По ее словам, лишь в начале войны Михаил-Виктор поссорился с отцом, так как последний не хотел, чтобы молодой человек шел на фронт.

"Потому что один был патриотом, а второй нет", - написала женщина в своем аккаунте в соцсети.

Напомним, подозреваемый называет мотивом убийства месть за сына, который пошел добровольцем на фронт и в 2023 году и пропал без вести под Бахмутом. Он выразил желание, чтобы его "быстрее осудили, обменяли на военнопленных" и он "поехал в Россию искать тело своего сына".