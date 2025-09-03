Народный депутат от партии "Слуга народа" Николай Тищенко предложил переименовать улицу Банковая в Киеве, где находится Офис президента, назвав ее в честь убитого Андрея Парубия.

Об этом он заявил во время заседания парламента.

"Он настоящий украинец и герой. Поэтому я предлагаю переименовать улицу Банковую и присвоить ей его имя. Прошу поддержать мое предложение", — сказал Тищенко.

Напомним, что Андрей Парубий был в политике с 17 лет, имел радикально-националистическую позицию. В 1988 он основал организацию "Спадщина", восстанавливал могилы членов УПА. В 1991 году вместе с Олегом Тягнибоком основал партию "Свобода". Участвовал в Майданах 2004 и 2014 годов, был секретарём СНБО и спикером Верховной Рады. В России Парубия обвиняли в том, что он был организатором событий 2 мая 2014 года в Одессе.

Как мы рассказывали, народный депутат из "Евросолидарности" Николай Княжицкий сообщил, что Парубий в 2022 году служил в одном подразделении с сыном подозреваемого в его убийстве Михаила Сцельникова.

Правоохранители утверждали, что Сцельникова шантажировали российские спецслужбы, обещая вернуть тело его сына в обмен на убийство Парубия. Мужчина заявил, что эта информация не соответствует действительности. По его словам, он застрелил Парубия по собственной инициативе.

"Это моя личная месть украинской власти", – сказал подозреваемый в суде.