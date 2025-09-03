Бывшая жена Михаила Сцельникова, подозреваемого в убийстве нардепа Андрея Парубия, Елена Черненькая сообщила, что в начале войны ее сын Михаил-Виктор поссорился с отцом, так как последний не хотел, чтобы молодой человек шел на фронт.

Об этом она написала в соцсетях.

"Потому что один был патриотом, а второй нет", - написала женщина.

По словам Черненькой, они с мужем развелись в 2000-м, но отец с сыном до войны общался, а после ссоры с отцом из-за ухода в армию сын заблокировал все контакты с ним.

При этом, по словам бывшей жены киллера, она контактировала с Михаилом после пропажи сына без вести, собирая документы и анализы ДНК.

Ранее нардеп от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий заявил, что в 2022 году Андрей Парубий служил в одном подразделении с сыном подозреваемого в его убийстве.

Напомним, что сын Михаила Сцельникова, подозреваемого в убийстве Парубия, — Михаил-Виктор Сцельников с позывным "Лемберг", он работал программистом во Львове. Мужчина пропал без вести под Бахмутом в мае 2023 года, позже был признан погибшим. Его мать Елена Черненькая, редактор и писательница из Львова, написала о нем книгу, которая называется "Лемберґ. Мамцю, не плач".

Подробнее о том, что значат заявления Михаила Сцельникова в суде, мы писали в отдельном материале.