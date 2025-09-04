Выясняются подробности о подозреваемом в убийстве Парубия - Михаиле Сцельникове.

Как рассказали нам его соседи, он занимался бизнесом, часто задерживался на работе и приезжал домой только ночевать.

"Мы были в шоке, когда узнали об убийстве. Михаил - всегда такой вежливый, здоровался. Был сдержанный, интеллигентный. Тяжело поверить, что он такое мог совершить", - рассказал "Стране" один из его соседей.

Кстати, по официальным данным, он действительно долгие годы был зарегистрирован как предприниматель, занимался торговлей и ремонтами бытовой техники. Также, по данным реестров, у него были многомиллионные налоговые долги.

Напомним, как утверждает подозреваемый в убийстве Парубия, он застрелил экс-спикера из желания "отомстить украинской власти" за смерть сына под Бахмутом в 2023 году, куда он пошел добровольцем.

Как рассказали нам знакомые его первой жены, писательницы Елены Чернинькой, сын у них родился, когда девушке было 16 лет, а отцу - 21 год. Мальчика назвали Михаилом-Виктором в честь отца и дедушки по папиной линии. Чернинькая любила повторять, что он похож на другого дедушку - ее отца Николая - художника и дизайнера интерьеров (кстати, он родом из российского Белгорода, а мать писательницы - из Тернополя. Мать самого подозреваемого - из Молдовы).

Но вскоре они расстались и общались редко. Правда, с сыном Сцельников поддерживал постоянно связь, присутствовал на важных событиях в его жизни - на 1 сентября, школьном выпускном, на свадьбе в 2021 года, за четыре месяца до начала войны. У Сцельникова была вторая семья, в которой также родился ребенок, со второй женой он также развелся.

"Он, как и первая жена, любит литературу. У него был даже ник Пушкин. Его сын тоже любил читать. Он был против того, что тот пошел воевать", - рассказывает нам знакомый Сцельникова.

О том, что отношения между Михаилом Сцельниковым и его сыном прервались, после того как тот пошел в армию, написала и Елена Чернинькая. Она также заявила, что ее бывший муж, в отличие от сына, "не патриот".

Кстати, на странице в Facebook у Михаила-Виктора Сцельникова среди любимых книг указаны "Мастер и Маргарита" Булгакова, "Война и мир" Толстого и "Доктор Живаго" Пастернака.

Елена Чернинькая в давних интервью среди любимых писателей называла Пушкина, Булгакова, Ильфа и Петрова и итальянца Альберто Моравио. Сама она, помимо произведений на украинском, в 2013 году в соавторстве с сестрой Юлией написала роман на русском "In Moscow" - в свое время она жила в Москве и признавалась в интервью, что ей там "жилось замечательно, люди везде одинаковые".

Роман сестер Черниньких на русском языке о Москве. Фото: соцсети

Представители украинских силовых структур, а также соратники Парубия продвигает тему, что Сцельников обманывает в своих мотивах и на самом деле убил Парубия по заказу российских спецслужб. Однако пока доказательств этому не представлено.

Нардеп от Евросолидарности Николай Княжицкий заявил, что сын киллера пошел служить в то же подразделение, где в начале войны служил и Парубий и который был создан при поддержке "Евросолидарности" (в этом же подразделении служили и другие представители этой политсилы). После этого возникла версия, что Сцельников решил мстить за гибель сына конкретно партии ЕС.

В то же время служивший в одном подразделении с его сыном журналист Владимир Бойко опровергает, что Парубий воевал в составе данного батальона. Он утверждает, что политики от "Евросолидарности" числились там преимущественно фиктивно. А Парубий не был даже туда официально зачислен.