Трансгендер-антисемит устроил массовый расстрел в школе крупнейшего города штата Миннесота, убив двух детей восьми и десяти лет.

Об этом сообщают американские СМИ, кадры инцидента публикуют местные телеграм-каналы.

Имя убийцы после смены пола – Робин Вестман. В ходе совершённого им теракта 17 человек получили ранения (14 из них дети).

На оружии, которое злоумышленник фотографировал перед осуществлением нападения, были надписи "6 миллионов (убитых в Холокосте евреев) недостаточно", "Израиль должен пасть", а также призыв убить президента США Дональда Трампа.

После совершения преступления нападавший покончил с собой.

Ранее произошла стрельба в христианской школе штата Висконсин.

По информации журналистов, среди раненых оказались ученики и сотрудник школы. Полиция перекрывала дороги и проводила проверку соседних зданий.

Как мы также сообщали, в Пенсильвании был задержан мужчина, призывавший убить Трампа и его окружение.

По информации Минюста США, задержание прошло в Батлере – том же городе, где в прошлом году в ходе митинга республиканцев на их лидеров было совершено покушение.