Специальный представитель президента США Стивен Уиткофф поддерживает идею контроля России над захваченными ею территориями Украины по образцу контроля Израиля над Западным берегом реки Иордан.

Об этом сообщила газета The Times.

По информации издания, этот вопрос поднимался во время недавнего визита спецпредставителя Трампа в Москву. Подобная договоренность позволила бы Киеву не проводить всеукраинский референдум по вопросу изменения границ, как того требует Конституция страны.

Однако позже в Белом доме опровергли информацию газеты.

"Это совершенно ложный и небрежный отчет от The Times", – написала в соцсети Х заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

Ранее портал Axios сообщил, что президент США настаивает на обмене территориями в Украине. По данным ресурса, "Трамп предложил заморозить большинство линий фронта, добавив "земельные обмены". Но это могут быть фактические границы без международного признания".

При этом окончательные конфигурации обмена будут обсуждать Зеленский и Путин.

Напомним, Зеленский не намерен отдавать России украинские территории.

