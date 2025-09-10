Американский консерватор Чарли Кирк, на которого совершено покушение, полгода назад заявил, что война в Украине выгодна правящему классу.

Соответствующий фрагмент интервью публикуют политичесике телеграм-каналы.

"Вы должны задать очень простой вопрос, кто выигрывает от мира, а кто выигрывает от войны. Народ Украины выигрывает от мира. Народ Америки выигрывает от мира. Человечество выигрывает от мира. Но тогда кто выигрывает от войны? Военно-промышленный комплекс, олигархи правящего класса Украины", – сказал тогда Кирк.

"Нам следует возобновить дипломатические каналы с Российской Федерацией. Возникает соблазн просто сказать, что Россия – великий враг США. Мы сами сделали их врагами. Вместо этого мы должны попытаться вбить клин между русским и китайским коммунистическим браком. Российско-украинская война в значительной степени не была нужна. На столе лежало мирное соглашение. Россия стала нашим врагом, потому что она была идеологическим врагом. Тот режим пал, и нет никаких причин держать их нашими врагами. Когда распался Советский Союз, потребовалось много очень фальшивых аргументов, чтобы сохранить Россию в качестве врага США", – добавил американский консерватор.

Напомним, выживший после покушения премьер Словакии Роберт Фицо верит в скорое завершение войны в Украине и нормализацию отношений с РФ.

Война в Украине продолжается 1295-й день. Последние новости с ключевыми событиями 10 сентября – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным обозревателя Deep State, армия РФ почти перекрыла пути снабжения ВСУ в Серебрянском лесничестве в районе деревни Дроновки. Также противник, пытаясь полностью вытеснить украинские войска из этого леса, уже закрепляется между сёлами Григоровкой и Серебрянкой.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.