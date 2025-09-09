Европе выгодно продолжение войны в Украине.

Об этом заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

"А может Европе выгодно, чтобы война в Украине продолжалась дальше, чтобы они успели подготовиться?" – задался вопросом он.

Также Чалый заявил, что европейская "коалиция желающих" превращается в "коалицию решительных" только тогда, когда в процессе участвуют США, однако теперь Вашингтон выбыл, и Европе надо брать всю ответственность на себя.

Ранее о том, что Европе выгодно продолжение войны в Украине, говорил генсек НАТО Марк Рютте.

Также о том, что Европе было бы выгодно затягивание войны в Украине, заявляли ряд европейских политиков, чиновников и военных. Они считают, что если война в Украине закончится, то Россия нападет на Европу.

Спорность этого утверждения мы подробно разбирали в отдельном материале.

Между тем война в Украине идет 1294-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 сентября в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.