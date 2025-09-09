Во вторник, 9 сентября, в Украине идет 1294-й день войны с Россией.
Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.
Последние новости
8.24 Ночные прилёты по Запорожью. Город атаковали дроны. Пострадал частный сектор, заявляют в ОВА.
8.06 Кадры последствия вчерашних ударов по Донецку.
Обстрел был дронами и крылатыми ракетами. Они летели по Донецку и соседней Макеевке.
В Донецке удар был в том числе по району военного завода "Топаз".
Российские военкоры демонстрируют части крылатых ракет и утверждают, что это британские Storm Shadow.
Погибли два человека, пострадали 17.