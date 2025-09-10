В среду, 10 сентября, в Украине идет 1295-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости

10.56 Российские военные паблики также выдвигают версию, что беспилотники РФ, залетевшие на территорию Польши, сбились с курса из-за украинских РЭБ. После чего они были либо сбиты поляками, либо просто упали, поскольку закончилось топливо. Такой вывод телеграм-каналы РФ делают на основании фото рухнувшей в поле "Герберы" - дрона-обманки, запускаемого чаще всего с целью дезориентации систем ПВО. Беспилотник упал далеко от границы с Украиной, на пределе своего максимального расстояния полета.

10.52 Беларусь заявила, что на ее территорию тоже залетали беспилотники. Они были сбиты.

В Минске говорят, что дроны потеряли курс из-за воздействия РЭБ и влетели на территорию Польши в том числе из Беларуси.

"В ходе ночного взаимного обмена ударами беспилотными летательными аппаратами между Российской Федерацией и Украиной дежурными силами и средствами по противовоздушной обороне Республики Беларусь постоянно отслеживались беспилотные летательные аппараты, потерявшие курс в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы сторон.

Часть заблудившихся беспилотников была уничтожена силами противовоздушной обороны нашей страны над территорией республики.

По имеющимся каналам взаимодействия в период с 23:00 часов 9 сентября до 4:00 10 сентября наши дежурные силы и средства обменивались информацией о воздушной и радиолокационной обстановке с дежурными силами и средствами Польши и Литовской Республики. Тем самым оповестив их о приближении неизвестных летательных аппаратов к территории их стран.

Это позволило польской стороне оперативно отреагировать на действия беспилотников, подняв в воздух свои дежурные силы.

Справедливости ради стоит отметить, что польская сторона также информировала белорусские дежурные боевые расчеты о приближении к границе Республики Беларусь неопознанных летательных аппаратов с территории Украины", - заявили в Минобороны Беларуси.

10.36 Зеленский прокомментировал залет в Польшу российских беспилотников.

"Все больше фактов говорят о неслучайности такого движения, такого направления удара. Уже были ранее инциденты с отдельными российскими дронами, пересекавшими границу и преодолевающими небольшое расстояние на территории соседей. Но сейчас фиксируем гораздо больший масштаб и целеустремленность. Россия должна почувствовать, что ответом на этот экскалационный шаг и тем более на попытку унижения одной из ключевых европейских стран будет четкий и сильный ответ всех партнеров", - пишет президент Украины.

Он призывает Европу создать вместе с Украиной общую систему ПВО с применением авиации.

10.34 Украинец в соцсетях призвал уезжать из Польши после налета российских дронов.

"После той ситуации, которая произошла в Польше, надо двигаться дальше", - сказал мужчина.

10.32 Первая официальная реакция НАТО на инцидент с дронами в Польше.

"Ночью многочисленные беспилотники вошли в воздушное пространство Польши и были встречены польской и натовской ПВО. Генеральный секретарь поддерживает связь с польским руководством, НАТО проводит тесные консультации с Польшей", - заявила представительница Альянса.

10.25 НАТО не считает залет дронов в Польшу нападением, заявляет источник Reuters в альянсе.

При этом, по предварительной оценке, это было преднамеренным вторжением российских беспилотников. Их было от 6 до 10.

Источник утверждает, что системы ПВО НАТО Patriot не были задействованы в отражении атаки, хотя и обнаружили беспилотники своими радарами.

10.16 В сети пишут, что это первое фото дрона, который упал в польской деревне Мнишкув, что в центре Польши.

10.04 Глава евродипломатии Каллас заявила, что российские беспилотники были специально запущены в Польшу, а не случайно залетели в ходе атаки на Украину.

"Вчера вечером в Польше мы стали свидетелями самого серьёзного нарушения Россией европейского воздушного пространства с начала войны, и есть основания полагать, что это было преднамеренное, а не случайное нарушение. Война России обостряется, а не заканчивается. Мы должны увеличить расходы для Москвы, усилить поддержку Украины и инвестировать в оборону Европы", - пишет Кайя Каллас.

9.57 Премьер Туск назвал провокацией залет российских беспилотников в Польшу, передает Onet.

"Это первый случай поражения российских беспилотников над территорией страны НАТО. Все наши союзники относятся к ситуации очень серьёзно. Мы не зафиксировали никаких потерь. Поиски обломков сбитых беспилотников продолжаются. Процедуры были отработаны, процесс принятия решений был безупречным, и угроза была устранена благодаря решительным действиям командиров, солдат, пилотов и даже союзников. Скорее всего, мы имеем дело с масштабной провокацией. Мы консультируемся с нашими союзниками", — заявил премьер.

9.54 В Яровой уже 25 погибших после вчерашнего прилета по месту раздачи пенсий, сообщает Донецкая ОВА.

9.34 Премьер Польши Туск официально заявил, что дроны, залетевшие на территорию страны, были российскими.

9.30 Украину этой ночью атаковали 415 дронов и 43 ракеты, было 37 прилетов, сообщают Воздушные силы ВСУ.

Сбить удалось 386 дронов ("Герани" и другие) и 27 ракет.

Зафиксировано попадание 16 ракет и 21 ударного БПЛА на 17 локациях.

9.28 Воздушные силы ВСУ заявляют, что в Польшу залетели как минимум 8 российских дронов.

Польша пока не подтверждала, что они российские.

9.06 На Львов ночью летели около 60 "Шахедов" и более 10 ракет, сообщает мэр Садовой.

Как он заявляет, обломки упали на склад.

9.02 Последствия ночного удара по Виннице, где пострадали предприятия и объекты инфраструктуры, а также жилой сектор.

9.00 Под Луцком после обстрела загорелось предприятие в поселке Цумань. Площадь пожара на момент прибытия спасателей достигала около 1000 квадратных метров.

Огонь тушили несколько часов, ликвидировать возгорание удалось утром. Пострадавших нет, сообщает ГСЧС.

8.55 МИД Украины заявил, что на территорию Польши залетели российские дроны и призвал Запад сбивать их над территорией Украины.

"Слабый ответ сейчас еще больше спровоцирует Россию, и тогда российские ракеты и беспилотники полетят еще дальше в глубь Европы. Эта ситуация показывает, что необходимо, наконец, принять решение о возможности использования возможностей ПВО партнеров в соседних странах для перехвата беспилотников и ракет в воздушном пространстве Украины, в том числе приближающихся к границам НАТО", - написал министр иностранных дел Сибига.

Он также призвал "срочно укрепить противовоздушную оборону Украины" и ужесточить санкции против РФ.

8.37 Еще кадры после прилетов по Виннице.

Власти заявляют, что регион атаковали 11 крылатых ракет и 26 "Шахедов".

8.09 По Украине этой ночью шла воздушная атака. Применялись ракеты и дроны.

Взрывы звучали во Львове, о жертвах и разрушениях не сообщалось. Власти региона заявили о налете беспилотников (после чего о том же заявили власти Польши, не уточняя, чьи дроны их атаковали).

Власти Винницкой области сообщили о прилетах по промышленным объектам (на видео). Жители Винницы наблюдают масштабное задымление.

В Хмельницкой области обстрел разрушил швейную фабрику и автозаправку, а также повредил транспорт, заявили в ОВА.

8.02 Официально польский премьер Туск не называет происхождение залетевших в его страну дронов.

"Я получил доклад о сбитых дронах, которые вторглись в наше воздушное пространство и могли представлять угрозу. Операция продолжается", - написал глава правительства.

"Против объектов армия применила вооружение", - добавил Туск.

7.57 Премьер Польши Туск начнет в 9 утра по Киеву экстренное заседание с министрами, ответственными за безопасность.

Об этом заявили в канцелярии Туска. Накануне военные Польши сообщили о десятках дронов, которые вторглись в воздушное пространство страны.

Сам Туск уже заявил, что проинформировал "генсека НАТО о текущей ситуации и мерах, принятых нами в отношении объектов, нарушивших наше воздушное пространство".

7.55 Польша заявила, что сегодня ночью на ее территорию залетали боевые дроны, которые сбивала ПВО. Варшава назвала это "актом агрессии", но не указала, чьи БПЛА залетели на ее территорию.

"Во время сегодняшней атаки Российской Федерации, наносящей удары по объектам, находящимся на территории Украины, наше воздушное пространство неоднократно нарушалось объектами типа дрон. Ведётся операция, целью которой является идентификация и нейтрализация этих объектов. По приказу Оперативного командующего ВС Польши было применено вооружение, а службы проводят мероприятия по обнаружению сбитых аппаратов.

Мероприятия затронули Подляское, Мазовецкое и Люблинское воеводства.

В командовании добавили, что произошло "беспрецедентное по масштабу нарушение польского воздушного пространства".

"Это акт агрессии, который создал реальную угрозу безопасности наших граждан", - добавили в польском генштабе.

"Польские и союзные средства радиолокационно отслеживали несколько десятков объектов, а в отношении тех, которые могли представлять угрозу, Оперативный командующий принял решение о их нейтрализации. Часть дронов, вторгшихся в наше воздушное пространство, была сбита. Продолжается поиск и установление мест возможного падения этих объектов", - сообщают польские военные.

Территориальная оборона Польши также ввела сокращённое время прибытия для своих солдат в части - до шести часов.