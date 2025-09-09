Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон выразил глубокую скорбь по поводу хладнокровного убийства украинки Ирины Заруцкой.

Джонсон отметил, что жертву убил преступник с 14 предыдущими арестами, и назвал трагедию предотвратимой. Джонсон обвинил основные СМИ в попытке игнорировать инцидент, подчеркнув, что отнятие жизни Ирины заслуживает всеобщего внимания и правосудия.

"Хладнокровное убийство Ирины Заруцкой одновременно разбивает сердце и вызывает ярость. Она бежала в Америку из зоны войны в поисках безопасности – и была убита профессиональным преступником с 14 предыдущими арестами. Основные СМИ могут попытаться проигнорировать эту предотвратимую трагедию, но отнятие жизни Ирины заслуживает национального внимания и быстрого правосудия", – заявил спикер Палаты представителей.

Ранее мы писали, что Дональд Трамп публично выразил соболезнования семье украинской беженки Ирины Заруцкой.

"Я просто выражаю свою любовь и надежду семье молодой женщины, которую сегодня утром или прошлой ночью в Шарлотте зарезал безумец, псих, который просто встал и начал действовать, это попало на запись – на самом деле смотреть невозможно, потому что это ужасно, но её жестоко зарезали, она просто сидела там. Эти люди злые. Мы должны уметь с этим справляться. Если мы с этим не справимся, у нас не будет страны", – сказал Трамп.

Напомним, что о трагедии также написал в соцсети Х бизнесмен Илон Маск. Он обвинил ориентированные на Демократическую партию СМИ в замалчивании этой истории.