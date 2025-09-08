Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семье украинской беженки Ирины Заруцкой, жестоко убитой в поезде "Lynx Blue Line" в Шарлотте. Об этом он заявил во время своего выступления.

Американский глава назвал нападавшего, 34-летнего ДеКарлоса Брауна-младшего, "безумцем" и "психом", отметив, что убийство, запечатлённое на видео, "невозможно смотреть" из-за его жестокости.

"Я просто выражаю свою любовь и надежду семье молодой женщины, которую сегодня утром или прошлой ночью в Шарлотте зарезал безумец, псих, который просто встал и начал действовать, это попало на запись – на самом деле смотреть невозможно, потому что это ужасно, но её жестоко зарезали, она просто сидела там. Эти люди злые. Мы должны уметь с этим справляться. Если мы с этим не справимся, у нас не будет страны", – сказал Трамп.

Также во время своего выступления Трамп публично выступил против гендерного разнообразия.

"Есть только два пола – мужской и женский", – заявил президент США.

Напомним, после его прихода к власти все программы гендерного разнообразия свернули в армии, а также рекомендовали сделать университетам – как условие продолжения госфинансирования.

В конце мая Трамп также пригрозил приостановить, "возможно, навсегда", федеральное финансирование Калифорнии, обвинив губернатора штата Гэвина Ньюсома в нарушении указа, запрещающего мужчинам-трансгендерам участвовать в женском спорте.

Ранее мы писали, что в США ударом ножа в метро убили украинскую беженку. В сети появились видеозаписи с места происшествия.