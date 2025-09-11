Президент США Дональд Трамп заявил о смерти активиста и трамписта Чарли Кирка, в которого стреляли сегодня во время публичного выступления в университете долины Юты (UVU) в городе Орем.





Об этом Трамп сообщил в принадлежащей ему социальной сети TruthSocial.

"Великий и даже Легендарный Чарли Кирк умер. Никто не понимал и не сопереживал молодёжи в Соединённых Штатах Америки лучше, чем Чарли. Его любили и восхищались ВСЕ, особенно я, и теперь его больше нет с нами. Мелания и я выражаем соболезнования его прекрасной жене Эрике и её семье. Чарли, мы любим тебя!

Выстрел прозвучал во время уличной дискуссии Кирка с аудиторией. Пуля попала ему в область шеи. На месте началась паника, часть кампуса была перекрыта, Кирка доставили в больницу, где он и скончался. Ему был 31 год.

Ранние сообщения о задержанном подозреваемом оказались преждевременными. Полиция позже уточнила, что стрелявший остаётся на свободе. ФБР и Бюро по алкоголю, табаку и огнестрельному оружию участвуют в расследовании.

Чарли Кирк - один из самых заметных правых активистов своего поколения: в 18 лет он основал студенческое движение Turning Point USA, вёл популярные подкасты и кампусные туры, мобилизуя молодёжный консервативный электорат. В 2024 году он сыграл заметную роль в республиканской кампании. У Кирка остались жена Эрика и двое маленьких детей.

Реакция политиков была мгновенной. Глава X Илон Маск написал: "The Left is the party of murder" ("Левые - партия убийц"). Вице-президент США Джей Ди Вэнс, губернатор Юты Спенсер Кокс и политики из обеих партий осудили насилие и выразили соболезнования семье Кирка.