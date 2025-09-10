Украинские власти критиковали трамписта Чарли Кирка, в которого сегодня стреляли в США.

В частности, в октябре 2024 года соответствующие сообщения публиковал "Центр противодействия дезинформации" (ЦПД) при СНБО.

"В информационном пространстве он (Кирк - Ред.) призывает прекратить предоставление Украине американской финансовой помощи и критикует деятельность В. Зеленского на международной арене", - заявляли в ЦПД.

Утверждалось, что Чарли Кирк распространяет на Западе "тезисы российской пропаганды". Их примеры также приводит ЦПД. Там критикуется, среди прочего, президент Украины Владимир Зеленский, за то, что он "получает чеки" у администрации Байдена.

Украинские паблики и СМИ, рассказывая сегодня о покушении на Кирка, также упомянули его "антиукраинские" заявления.

Ранее мы уже писали, что Кирк критиковал помощь Украине и призвал США помириться с Россией.

Напомним, университет Юты подтвердил, что в ходе мероприятия в учебном учреждении в Кирка стрелял снайпер. Политик получил тяжёлое ранение в шею и был госпитализирован. Мы публиковали видео момента выстрела в Кирка.

Телеканал Fox News сообщил, что покушение на Чарли Кирка совершил Майкл Маллинсон - член Демократической партии в штате Юта.