Убийство 31-летнего американского блогера и общественного деятеля Чарли Кирка может иметь далеко идущие последствия для внутриполитической ситуации в США, а значит и для всего мира, в том числе для Украины.

Кирк был одним из наиболее влиятельных американских инфлюенсеров право-консервативного толка: на его канал в TikTok были подписаны 7 миллионов человек, чуть меньше подписчиков имели странички в Instagram и Х, плюс ещё 4 миллиона были подписаны на его канал в YouTube.

Президент Дональд Трамп назвал Кирка "великим и даже легендарным" и заявил, что "никто не понимал сердца молодых американцев лучше, чем он".

"Его любили все и особенно я, но теперь его нет с нами", - написал Трамп в посте в своей соцсети Truth Social.

Кирк был одним из ярчайших проводников и защитников идей трампизма. И не в последнюю очередь именно активность Кирка обеспечила Трампу победу на президентских выборах. Кирк возглавлял студенческое движение Turning Point USA (поворотный момент для США), задачей которого официально называл противодействие распространению леволиберальной повестки (т.н. "woke-идеологии") в сфере образования и контрпропаганду традиционных ценностей. Он лично посещал университеты по всей Америке, публично дискутируя на различные темы, включая права ЛГБТ, трансгендерную идеологию, положение дел с миграцией и тому подобные вещи. Одно из таких турне в Университет Долины Юты стало для него последним: вскоре после начала мероприятия он получил пулю от снайпера и скончался в больнице.

В украинских СМИ акцентируют внимание на взглядах Кирка на войну в Украине. Кирк был принципиальным противником военной помощи Киеву, так как полагал, что связанные с этим расходы слишком отягощают американский бюджет и что эти средства можно было бы использовать иначе. Кроме того, в одном из интервью он утверждал, что продолжение войны выгодно исключительно украинской власти и американскому военно-промышленному комплексу. А в другом интервью он называл Юго-Восток Украины и Крым "историческими российскими землями" и проводил тезис о том, что война в Украине стала следствием нарушения Джо Байденом и Демпартией договорённостей с Россией относительно нерасширения НАТО на Восток.

Но хотя украинская тема действительно занимала известное место в речах Кирка, ключевое внимание он уделял внутриамериканским вопросам, а точнее, борьбе с woke-повесткой.

Кирк утверждал, что ЛГБТ-активизм растлевает людей, в первую очередь детей, подрывая саму основу американского общества. Он резко возражал против проведения гей-парадов, утверждал, что с их помощью представители ЛГБТ "заставляют вас поддерживать их образ жизни". Также он выступал за запрет усыновления детей однополыми парами и вообще любыми семьями, за исключением "моногамных и гетеросексуальных".

Наиболее резкой критике Кирка подвергались операции по смене пола. Кирк требовал запрета гендер-поддерживающей терапии, особенно в отношении детей: он утверждал, что под видом "помощи в установлении идентичности" в процессе этой терапии несовершеннолетних сознательно склоняют к смене пола, что нередко оборачивается психическими проблемами, заканчивающимися коллапсом личности и самоубийствами.

Резко критиковал Кирк и радикальный феминизм.

"Феминистки говорят, что женщины будут счастливее всего в одиночестве, без детей, без мужа, только с карьерой. Это ложь", - заявлял он в одном из своих выступлений.

Ещё одной важной для Кирка темой была миграция и преступность.

Ситуацию с миграцией он обычно описывал не иначе как "вторжение", для борьбы с которой требуются "военные меры". Эту риторику также используют в своих выступлениях президент США Дональд Трамп и его окружение.

Именно неконтролируемую миграцию Кирк называл главной причиной расцвета преступности в США, утверждая, что поражённые левой повесткой СМИ стараются скрывать реальное положение дел в этой сфере. Попутно Кирк затрагивал ещё более чувствительную тему: роль чёрных американцев в статистике преступлений.

"СМИ не расскажут вам о случаях насильственных преступлений, совершенных чернокожими против белых", - говорил он в одном из выступлений, а в другом заявлял, что публичным лицам в США "не разрешено говорить о том, кто совершает преступления", и обвинял правоохранительную систему Штатов в том, что она отказывается наказывать преступников, если они принадлежат не к белой расе. К слову, именно в этом контексте он призывал "политизировать" и недавнее убийство темнокожим украинки в США (это было его последнее сообщение в сети накануне убийства).

С такими взглядами у Кирка было очень много врагов. Его обвиняли в расизме и гомофобии. Он был сильным раздражителем для американских левых. Поэтому с самого начала было очевидно, кого обвинят в его убийстве трамписты и правые политики в США.

"Левые – это партия убийц", - уже написал Илон Маск.

Очевидно, что убийство Кирка резко обострит противостояние между правыми и левыми в США, которое и до того было очень острым.

Тем более что это убийство наложилось и на другие события, знаковые для правого лагеря: расстрел трансгендером детей в католической школе в Миннеаполисе, убийство темнокожим украинки в метро.

Все это повышает градус политического напряжения внутри США. Уже звучат оценки, что убийство Кирка - это "первый выстрел новой гражданской войны". Впрочем, возможно, по крайней мере на данный момент, это все ещё сильное преувеличение.

Но очевидно, что последние события все более переключают внимание Трампа (а значит, и всей его администрации) на борьбу с политическими и идеологическими оппонентами внутри США. А это, безусловно, повлияет и на активность Белого дома во внешней политике. В частности, с войной в Украине, вовлекаться в которую Трамп и до того сильно не хотел.