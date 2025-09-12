В США опубликовали надписи, которые были нанесены на гильзах патронов, которыми убили правого активиста Чарли Кирка.

Об этом сообщил губернатор Юты Спенсер Кокс во время своего выступления.

Также на них было написано: "Эй, фашист! Лови!" и "Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao" (слова итальянской песни, которую исполняли участники антифашистского сопротивления в годы Второй мировой войны).

По словам Кокса, сначала правоохранители обнаружили винтовку с болтовым затвором, завернутую в темное полотенце, — с прицелом на стволе.

Ранее мы писали, что Кирка убили патронами, на которых были выгравированы слова трансгендерной и антифашистской идеологии.

Напомним, что по подозрению в убийстве задержан 22-летний Тайлер Робинсон. Его сдала полиции семья, которой он признался в убийстве.

До этого ФБР предложило вознаграждение до 100 тысяч долларов за информацию, которая приведет к установлению личности и аресту лица (лиц), ответственного (виновных) за убийство Кирка.

Что значит убийство американского блогера Чарли Кирка, мы подробно писали в отдельном материале.