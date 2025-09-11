Федеральное бюро расследований (ФБР) опубликовало фотографии человека, подозреваемого в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка.

Соответствующее сообщение в соцсети X опубликовало отделение ФБР в Солт-Лейк-Сити, штат Юта.

"Мы просим общественность помочь установить личность этого человека, подозреваемого в связи со смертельным исходом от выстрела в Чарли Кирка в Университете долины Юты", – заявили в ФБР.

Напомним, ранее в ФБР говорили, что Кирка, вероятно, убил человек "в возрасте студента колледжа". В лесу уже была найдена его винтовка.

Также газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Кирка убили патронами, на которых были выгравированы слова трансгендерной и антифашистской идеологии.

Как заявлял телеканал CNN, перед выстрелом снайпера Кирк обсуждал трансгендеров и массовые убийства в США.

Что означает убийство американского блогера Чарли Кирка, мы подробно писали в отдельном материале.

