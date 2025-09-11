Правого активиста Чарли Кирка убили патронами, на которых были выгравированы слова трансгендерной и антифашистской идеологии.

Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По информации издания, в погибшего стреляли из охотничьей винтовки 30-го калибра.

В ней нашли три патрона с этой гравировкой.

При этом в ФБР заявили, что Кирка, вероятно, убил человек "в возрасте студента колледжа".

Личность стрелка пока не установлена, однако у правоохранителей уже есть видео с ним. Также в лесу найдена его винтовка.

Президент США Дональд Трамп во время своего выступления заявил, что посмертно наградит Чарли Кирка Президентской медалью Свободы.

Напомним, за несколько секунд до покушения трампист Кирк отвечал на вопросы о трансгендерах – массовых убийцах в США. Причиной этому стало то, что в конце прошлого месяца трансгендер-антисемит устроил массовый расстрел в школе Миннеаполиса в США.

Как известно, Кирк часто критиковал представителей левого движения (включая ЛГБТ) и мигрантов. Подробнее об этом мы писали в отдельном материале.