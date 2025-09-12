Глава Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Пател отправится в американский штат Юта, чтобы руководить поисками убийцы правого активиста Чарли Кирка. Также в Юту прибудет заместитель Патела Дэн Бонджино.

Об этом сообщает американская газета The New York Times.

Между тем вице-президент США Джей Ди Вэнс уже приземлился в Юте, чтобы встретиться с семьей и друзьями Чарли Кирка, а затем перевезти его тело в Финикс, Аризона.

Тем временем ФБР предложило награду в 100 тысяч долларов за информацию о причастных к убийству Кирка.

Об этом говорится в сообщении Бюро в соцсети X.

"ФБР предлагает вознаграждение до 100 тысяч долларов за информацию, которая приведет к установлению личности и аресту лица (лиц), ответственного (виновных) за убийство Чарли Кирка 10 сентября 2025 года в Университете долины Юты в Ореме, штат Юта", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее ФБР опубликовало фото подозреваемого в убийстве Кирка. Перед этим в Бюро говорили, что Кирка, вероятно, убил человек "в возрасте студента колледжа". В лесу уже была найдена его винтовка.

Что значит убийство американского блогера Чарли Кирка, мы подробно писали в отдельном материале.