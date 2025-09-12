По подозрению в убийстве правого американского активиста Чарли Кирка задержан 22-летний житель Юты Тайлер Робинсон. Преступника выдал его отец.

Об этом сообщает New York Post со ссылкой на источники.

Как пишет издание, молодой человек признался родственнику в содеянном, после чего тот сообщил об этом в полицию.

"Президент США Дональд Трамп объявил в пятницу утром, что подозреваемый в убийстве Чарли Кирка был задержан. Источники в правоохранительных органах сообщили, что это 22-летний житель Юты Тайлер Робинсон", — говорится в публикации.

Согласно материалам дела, Тайлер Робинсон ранее не привлекался к ответственности и не попадал в поле зрения правоохранителей. В ближайшее время ему официально предъявят обвинение.

Ранее Трамп заявил, что рассчитывает на смертный приговор для убийцы Кирка. Он подчеркнул, что Чарли был "замечательным человеком" и не заслужил такой судьбы. По словам президента, преступление, вероятно, было совершено в одиночку.

Напомним ранее, ФБР предложило вознаграждение до 100 тысяч долларов за информацию, которая приведет к установлению личности и аресту лица (лиц), ответственного (виновных) за убийство Чарли Кирка

