В США задержан 22-летний по подозрению в убийстве трамписта Кирка
По подозрению в убийстве правого американского активиста Чарли Кирка задержан 22-летний житель Юты Тайлер Робинсон. Преступника выдал его отец.
Об этом сообщает New York Post со ссылкой на источники.
Как пишет издание, молодой человек признался родственнику в содеянном, после чего тот сообщил об этом в полицию.
"Президент США Дональд Трамп объявил в пятницу утром, что подозреваемый в убийстве Чарли Кирка был задержан. Источники в правоохранительных органах сообщили, что это 22-летний житель Юты Тайлер Робинсон", — говорится в публикации.
Согласно материалам дела, Тайлер Робинсон ранее не привлекался к ответственности и не попадал в поле зрения правоохранителей. В ближайшее время ему официально предъявят обвинение.
Ранее Трамп заявил, что рассчитывает на смертный приговор для убийцы Кирка. Он подчеркнул, что Чарли был "замечательным человеком" и не заслужил такой судьбы. По словам президента, преступление, вероятно, было совершено в одиночку.
Напомним ранее, ФБР предложило вознаграждение до 100 тысяч долларов за информацию, которая приведет к установлению личности и аресту лица (лиц), ответственного (виновных) за убийство Чарли Кирка
Что значит убийство американского блогера Чарли Кирка, мы подробно писали в отдельном материале.