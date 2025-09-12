В Государственном департаменте дали понять, что власти будут депортировать из США иностранцев, которые выразили одобрение или ликовали в социальных сетях по поводу убийства правого активиста Чарли Кирка.

Об этом написал в Х первый заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау.

"В свете вчерашнего ужасающего убийства видного политического деятеля я хочу подчеркнуть, что иностранцы, прославляющие насилие и ненависть, не являются желанными гостями в нашей стране. Мне было неприятно видеть, как некоторые в социальных сетях восхваляют, оправдывают или преуменьшают значение этого события, и я поручил сотрудникам нашего консульства принять соответствующие меры. Пожалуйста, не стесняйтесь доводить до моего сведения подобные комментарии иностранцев, чтобы Государственный департамент мог защитить американский народ", - сказано в публикации Ландау.

Как мы писали, Кирк критиковал представителей левого движения и мигрантов. Именно в этих кругах его смерть вызвала положительную реакцию.

Мы также сообщали, что украинские власти ранее критиковали убитого трамписта. Так, в октябре 2024 года Центр противодействия дезинформации при СНБО написал, что Кирк в публичном пространстве "выступает за прекращение американской финансовой помощи Украине и подвергает критике деятельность Зеленского на международной арене".