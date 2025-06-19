Один из основателей популярного мессенджера Telegram Павел Дуров недавно составил завещание из-за опасения врагов в "могущественных государствах".

Об этом российский IT-бизнесмен заявил французскому политическому изданию Le Point.

Дуров считает, что может нажить себе опасных врагов в ходе борьбы за свободу слова.

Согласно документу, дети предпринимателя получат доступ к его состоянию только через 30 лет, чтобы иметь возможность самостоятельно обустроить свою жизнь.

По словам Дурова, в настоящее время у него шестеро детей от трёх женщин.

Ранее основатель Telegram отверг обвинения в сотрудничестве с властями РФ.

"<...> Я скорее лучше умру, чем стану чьим-то активом. И я думаю, что люди, которые выражают такое мнение, мало что знают о моём жизненном пути – о том, чем я занимался до Telegram, какую роль "ВКонтакте" и Telegram сыграли в защите свободы слова и частной жизни в Восточной Европе", – сказал бизнесмен.

Напомним, Павел Дуров предположил истинные причины своего ареста властями Франции.

"Я надеюсь, это никак не связано с моей этнической принадлежностью", – сказал сооснователь Telegram.

На уточнение журналиста Такера Карлсона, что, скорее всего, именно так и есть, Дуров добавил, что "это действительно тревожно".