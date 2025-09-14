Стрелок Тайлер Робинсон, убивший правого активиста Чарли Кирка в США, мог пойти на преступление из симпатии к соседу-трансгендеру, с которым жил вместе.

Об этом пишет американский новостной портал Axios, ссылаясь на источники в следственных органах.

Так, в качестве одного из мотивов Тайлера Робинсона рассматривается неприязнь к высказываниям Кирка в отношении транс-переходов. В своих заявлениях Кирк неоднократно выступал против признания каких-либо полов кроме мужского и женского. В то время как подозреваемый жил вместе с трансгендером в одной квартире (Roommate).

Также сообщается, что Тайлер Робинсон - главный подозреваемый в качестве стрелка - не признает свою вину и отказывается сотрудничать со следствием.

Ранее следствие опубликовало надписи на гильзах патронов, которыми стреляли в Чарли Кирка.

В числе прочего там была фраза: "Если ты это читаешь, ты гей, ха-ха-ха".

Также мы сообщали прочие подробности о Тайлере Робинсоне, подозреваемом в убийстве правого активиста, поддерживавшего республиканцев.

Родные задержанного рассказали, что в последние годы Робинсон стал "более политически настроенным" и накануне убийства критиковал взгляды Кирка за ужином.