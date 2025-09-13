Во время заседания парламента Польши депутаты почтили память убитого в США правого активиста Чарли Кирка минутой молчания.

Соответствующие кадры публикуют политические телеграм-каналы.

Инициативу о минуте молчания внёс Павел Яблоньский, депутат от партии "Право и Справедливость", заявляя целью предложения "борьбу с политической ненавистью".

Президент Европарламента Роберта Мецола отказалась почтить минутой молчания память трамписта Кирка.

Инициатором предложения выступил шведский депутат Чарли Ваймерс, отметивший, что таким образом парламент мог бы заявить о важности свободы слова. Однако Мецола сослалась на регламент и остановила инициативу.

Позднее Ваймерс во время выступления по теме убийства Кирка попытался использовать оставшееся время для минуты молчания, но его прервала вице-спикер Катарина Барли. Это вызвало недовольство в зале: депутаты начали стучать по столам и выкрикивать протест.

"Мы это обсуждали, и, как вы знаете, президент отказался от минуты молчания", – сказала Барли.

Пресс-секретарь главы Европарламента пояснил американскому изданию Politico, что регламент позволяет объявлять минуту молчания только председателю при открытии пленарного заседания.

При этом СМИ отмечают, что в 2020 году Европарламент почтил минутой молчания смерть Джорджа Флойда, гибель которого вызывала масштабные протесты по всей Америке.

Ранее владелец Telegram Павел Дуров назвал убийство трамписта Кирка посягательством на свободу слова.

Накануне американские журналисты нашли новые подробности убийства Чарли Кирка в Юте.