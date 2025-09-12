Американские издания публикуют новые детали о подозреваемом в убийстве правого активиста Чарли Кирка.

По данным Совета высшего образования Юты, подозреваемый Тайлер Робинсон является студентом 3-го курса программы подготовки электриков в Техническом колледже Дикси.

В 2021 году он также учился один семестр в Университете штата Юта.

Fox News также сообщало, что его посты в Facebook до удаления касались в основном семьи и учебы. Но родные рассказали следователям, что в последние годы Робинсон стал "более политически настроенным" и накануне убийства за ужином критиковал взгляды Кирка.

В свою очередь Newsweek пишет, что его отец Мэтт Робинсон - зарегистрированный избиратель-республиканец, проработавший 27 лет в управлении шерифа округа Вашингтон. Представители офиса, однако, заявили, что официальной связи между ними нет.

Associated Press уточняет, что именно отец убедил сына сдаться.

При этом семья Робинсона придерживается республиканских взглядов: его отец и дед голосовали за Дональда Трампа, рассказала бабушка подозреваемого, пишет Daily Mail.

Напомним, самого Робинсона задержали 11 сентября. Ему предъявлены обвинения в убийстве при отягчающих обстоятельствах, незаконном применении оружия и воспрепятствовании правосудию.

О том, что значит убийство американского блогера Чарли Кирка, мы подробно писали в отдельном материале.