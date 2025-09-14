Граждане США теряют работу из-за позитивных высказываний по поводу убийства правого активиста Чарли Кирка.

Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Администрация Дональда Трампа серьезно относится к "восхвалению, рационализации или пренебрежению" убийства Кирка. Из-за комментариев с оправданием или злорадством по поводу убийства были уволены или получили выговор учителя, пожарные, журналисты, работник секретной службы, военные, специалист биржи Nasdaq и член неназванной команды Национальной футбольной лиги.

Кроме того, по данным NBC News, вместе с этим секретарь безопасности Пит Хегсет приказал "найти и опознать военнослужащих и любых лиц, связанных с Пентагоном, которые высмеивали или, по всей видимости, оправдывали убийство Чарли Кирка".

"Издание, ссылаясь на двух чиновников министерства обороны, сообщило, что несколько военнослужащих были освобождены от своих обязанностей из-за публикаций в социальных сетях, и что еще десятки, включая гражданских сотрудников Пентагона, были привлечены к ответственности", - пишет The Guardian.

Ранее в Государственном департаменте США заявили, что иностранцы, выразившие одобрение или радость в соцсетях по поводу убийства правого активиста Чарли Кирка, могут быть депортированы.

Об этом сообщил в Х первый заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау. Он призвал граждан не стесняться сообщать ему о подобных комментариях, чтобы Госдепартамент мог "защитить американский народ".

Как мы писали, Кирк критиковал представителей левого движения и мигрантов. Именно в этих кругах его смерть вызвала положительную реакцию.