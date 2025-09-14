Президент США Дональд Трамп удивился, что родители Тайлора Робинсона, задержанного по подозрению в убийстве правого активиста Чарли Кирка, выдали его властям.

Об этом американский лидер заявил в ходе краткого интервью прессе, кадры из которого публикуют политичесике телеграм-каналы.

"Мы так быстро узнали о нём множество новых вещей. Он полностью радикализировался и сошёл с ума, и это, должно быть, было травматично, ведь родители (Робинсона - Ред.) – консервативные люди, как говорят, очень хорошие, живущие в Юте. И отец сдаёт сына. Это тяжёлый случай", – заявил Трамп.

Президент США добавил, что спросил одного из сотрудников ФБР, как часто родители доносят на собственного ребёнка, зная о его преступлении.

"И он сказал: почти никогда", – отметил американский президент.

Ранее в Axios писали, что убийца Кирка мог пойти на преступление из симпатии к соседу-трансгендеру.

Также стали известны новые подробности о Робинсоне, задержанном после убийства сторонника Трампа в штате Юта.

