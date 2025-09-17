Тайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве консервативного американского активиста Чарли Кирка, перед преступлением составил записку, что у него "есть возможность устранить Кирка и он это сделает".

Об этом заявил директор ФБР Каш Патель в эфире Fox News.

"И когда его спросили, почему, он сказал - некоторую ненависть невозможно решить разговором", - добавил Патель.

Он уточнил, что эта записка была уничтожена, но следователи собрали судебно-медицинские доказательства её существования и подтвердили содержание, допрашивая свидетелей.

Следствие считает, что Тайлер Робинсон действовал в одиночку.

Напомним, Робинсону официально предъявили обвинения в убийстве при отягчающих обстоятельствах, применении огнестрельного оружия с причинением тяжкого вреда здоровью, воспрепятствовании правосудию, давлении на свидетелей и насильственном преступлении в присутствии ребенка.

Власти США будут добиваться на суде смертного приговора для обвиняемого в убийстве консервативного политика и активиста Чарли Кирка, заявил окружной прокурор в американском штате Юта Джеффри Грей.

"Это решение я принял независимо как окружной прокурор, основываясь исключительно на имеющихся доказательствах, обстоятельствах и характере преступления", — сказал он на пресс-конференции.

Ранее СМИ сообщали, что Тайлер Робинсон мог совершить преступление из-за симпатии к соседу-трансгендеру, с которым жил.

По информации СМИ, Чарли Кирка убили из охотничьей винтовки 30-го калибра патронами с гравировкой, отражающей трансгендерную и антифашистскую идеологию. В оружии обнаружили три таких патрона.